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      "Джавеліни" Україні потрібні, але зараз треба думати про іншу зброю, – військовий

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      Порошенко хоче купити ще "Джавелінів"
      Порошенко хоче купити ще "Джавелінів" / Фото з відкритих джерел

      Після того, як на Донбасі були помічені російські літаки, виникла нова загроза. Системи "Джавелін" Україні потрібні. Але варто подумати і про іншу летальну зброю.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

      Читайте також: США планують постачати в Україну нове озброєння

      Трамп скасував вето на поставки Україні будь-яких видів озброєння, в тому числі, летального. США в цьому році виділили 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Тому є питання переговорів, що купити на ці гроші. Можна і протитанкові системи "Джавелін",
      – говорить Жданов.

      Водночас, зауважує військовий, під час переговорів зі США у 2017 році був узгоджений план про передачу озброєнь: снайперських гвинтівок, систем ППО і ПТРК – "Джавелін".

      Є потреба для України в ПТРК третього покоління, таких, як "Джавелін". Від лицарських мечів треба переходити до автоматів. Але купувати нову партію – не критично. Є 210 штук. Тобто, стільки ж бронеоб'єктів ворога ми можемо знищити. Після того, як на Донбасі помічені російські літаки, є сенс переговорів про поставку систем протиповітряної оборони "Стінгер",
      – вважає Олег Жданов.

      Експерт наголошує: все це питання стратегії. А Порошенко самоусунувся від побудови системи національної безпеки. Все точково, мовляв, "давайте купимо "Джавеліни". При цьому, зазначає він, якщо президент дає добро, "Джавеліни" завтра будуть в зоні ООС або ж будемо далі здувати з них пил на складах.

      Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати та коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку. 30 квітня 2018 року США направили до України партію ПТРК "Джавелін".

      Нещодавно президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США Петро Порошенко Джавелін
      Джерело: 24 канал
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