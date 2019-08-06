Ще одна країна добивається від ЄС невизнання паспортів РФ на Донбасі

Литовські дипломати працюють над тим, аби ЄС не визнавав видані жителям окупованих територій російські паспорти. Якщо не вдасться, то країна все одно запровадить односторонні заходи.

Настрій не визнавати такі паспорти у Литві не раз декларувався в різних міжнародних форматах, на цьому наголошують у литовському міністерстві закордонних справ республіки, пише "Інтерфакс".

Важливо: Україна ідентифікувала більшість жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

Наразі литовські дипломати працюють над координованою відповіддю на Рівні ЄС

В Брюсселі наразі тривають дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику ЄС щодо невизнання таких паспортів,

– повідомляють у відомстві.

У МЗС Литви вважають, що коли Єврокомісія прийме відповідні рішення, то усі члени ЄС не визнають ці паспорти.

"Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть введені односторонні заходи", – додають там.

Услід за Естонією

МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення – видані жителям окупованого Донбасу російські паспорти не визнаватимуть. Там наголосили, що паспортний указ Путіна щодо спрощення процедури отримання громадянства РФ на окупованих українських територіях, повністю суперечить принципам мінських угод.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.