Україна ідентифікувала більшість жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

Вже понад 13 тисяч жителів окупованої частини Донбасу отримали російські паспорти. Українські правоохоронці вже змогли ідентифікувати більшість з них.

Декого вже навіть вдалося допитати під час перетину КПВВ, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю виданню "Новое время".

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У нас є повна картина. У процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство. Це великі цифри. Значна частина тих, хто став володарем російського паспорта, вже ідентифіковані. Вони перетинають лінію розмежування,

– розповів Анатолій Матіос.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.