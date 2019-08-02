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      Україна ідентифікувала більшість жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

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      Українські правоохоронці допитали частину мешканців Донбасу, які отримали російські паспорти
      Українські правоохоронці допитали частину мешканців Донбасу, які отримали російські паспорти / www.ukrinform.ua

      Вже понад 13 тисяч жителів окупованої частини Донбасу отримали російські паспорти. Українські правоохоронці вже змогли ідентифікувати більшість з них.

      Декого вже навіть вдалося допитати під час перетину КПВВ, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю виданню "Новое время".

      Цікаво: Видача російських паспортів на Донбасі: скільки українців подали заявки

      У нас є повна картина. У процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство. Це великі цифри. Значна частина тих, хто став володарем російського паспорта, вже ідентифіковані. Вони перетинають лінію розмежування,
      – розповів Анатолій Матіос.

      Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

      Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

      Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Анатолій Матіос Україна – Росія
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