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      Видача російських паспортів на Донбасі: скільки українців подали заявки

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      Мешканцям Донбасу видали вже 7 тисяч паспортів, – російські ЗМІ
      Мешканцям Донбасу видали вже 7 тисяч паспортів, – російські ЗМІ / pravda.com.ua

      Губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв заявив, що вже близько 30 тисяч жителів окупованих частин Луганської і Донецької областей подали заявки на отримання громадянства. Вони бажають отримати паспорти за спрощеною процедурою.

      Перші два спецвідділення з питань міграції МВС Росії відкрились у Ростовській області ще у червні, повідомляє видання "ТАСС".

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      Саме вони першими і почали займатись прийомом заявок та видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій України. У липні в області відкрились ще два такі пункти, а до осені росіяни планують відкрити ще чотири.

      Станом на зараз вже близько 7 тисяч людей отримали російські паспорти за спрощеною процедурою. Ще близько 30 тисяч чекають остаточних рішень, – заявив Василь Голубєв.

      За інформацією журналістів проекту "Гроші", росіяни видали свої паспорти лише 343 цивільним з Луганщини і 511 з Донеччини, усі решта видані паспорти – для проросійських бойовиків.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі?Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Але на цьому господар Кремля не зупинився, і видав указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу. Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

      Видані російські паспорти на Донбасі не визнає ні Україна, ні більшість цивілізованих країн світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Російські паспорти на Донбасі
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