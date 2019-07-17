Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою.

Відповідно до документу, який опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, отримати російське громадянство можуть не лише жителі окупованих частин Луганщини та Донеччини, а й ті українці, що жили в будь-якому з районів вищезазначених областей, тобто жителі всього Донбасу.

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Щоправда, отримати російські паспорти можуть лише ті жителі Луганщини та Донеччини, які, станом на 7-ме та 27 квітня 2014 року, були прописаними на цих територіях. Такі особи під час отримання російського паспорта мають надати відповідний документ.



Указ Путіна про отримання громадянства РФ для жителів Луганської та Донецької областей

Зауважимо, що більшість Луганщини та Донеччини наразі є непідконтрольними офіційному Києву.

Раніше прокремлівські ЗМІ повідомляли, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати й російські закордонні паспорти, і зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Водночас інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі

24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

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Зауважимо, що Україна не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Крім того, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак запевнив, що Україна без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив російські паспорти. Чиновник пояснив, що згідно з російським законодавством, дозволено мати друге та третє громадянство, але про це обов'язково слід повідомляти в органи влади.

За повідомленням пропагандистських ЗМІ, заявки на отримання російського паспорта вже нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів фейкових адмністративних утворень на Сході України.