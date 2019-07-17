19:39
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу

      7148
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою.

      Відповідно до документу, який опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, отримати російське громадянство можуть не лише жителі окупованих частин Луганщини та Донеччини, а й ті українці, що жили в будь-якому з районів вищезазначених областей, тобто жителі всього Донбасу. 

      До речі, Путін збирається видавати паспорти РФ усім українцям 

      Щоправда, отримати російські паспорти можуть лише ті жителі Луганщини та Донеччини, які, станом на 7-ме та 27 квітня 2014 року, були прописаними на цих територіях. Такі особи під час отримання російського паспорта мають надати відповідний документ.  


      Указ Путіна про отримання громадянства РФ для жителів Луганської та Донецької областей

      Зауважимо, що більшість Луганщини та Донеччини наразі є непідконтрольними офіційному Києву. 

      Раніше прокремлівські ЗМІ повідомляли, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати й російські закордонні паспорти, і зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Водночас інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі

      24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Господар Кремля на цьому не зупинився! Ще більше преференцій та спрощень: Путін дав нове доручення щодо паспортів РФ на Донбасі

      Зауважимо, що Україна не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Крім того, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак запевнив, що Україна без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив російські паспорти. Чиновник пояснив, що згідно з російським законодавством, дозволено мати друге та третє громадянство, але про це обов'язково слід повідомляти в органи влади.

      За повідомленням пропагандистських ЗМІ, заявки на отримання російського паспорта вже нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів фейкових адмністративних утворень на Сході України.

      як розгорталися останні події навколо російських паспортів на донбасі: 
      blog_ava
      "Ви хочете нас построїти?" – "Самі розбирайтесь": Зеленський знову посперечався з чиновником
      сьогодні
      17946
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрация может умереть после парламентских
      сьогодні , 19:00 Люстрация может умереть после парламентских
      Павло Казарін 523
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      сьогодні , 18:01 Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      Ірина Поліщук 1611
      Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      сьогодні , 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      Михайло Гема 519
      Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      сьогодні , 15:00 Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      Блог Медіа 2971
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук