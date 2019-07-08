Це буде катастрофа: на Донеччині з’явились білборди із закликом не отримувати паспорти РФ – фото

У Бахмуті, що неподалік лінії розмежування на Донеччині, повісили патріотичні білборди, на яких зображені негативні наслідки отримання українцями на Донбасі російських паспортів.

На одному з плакатів – розбита снарядами російськими окупаційними військами багатоповерхівка в Лисичанську і напис "Паспорт Ер Еф – заборона: жити в світі, вільно думати і говорити, користуватися інтернетом, заборона на зібрання", передає Free Radio.

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На іншому – фото з мітингу у Москві, на якому зображені силовики МВС РФ, що тягнуть мітингувальника до автозаку. Його супроводжує підпис "Паспорт Ер Еф – заборона на зібрання. Перший крок до життя з побиттями та катуваннями".



Білборд у Бахмуті із закликом не робити паспорти РФ

Видання зазначає, що замовник і автор цих білбордів — волонтер, який не хоче розголошувати свою особу. Головна його мета – підштовхнути людей до думки, щоб разом із російським паспортом жити легше не стане. Та й навіщо він треба, якщо вони мають свій легітимний український документ.

Що відомо про роздачу російських паспортів на Донбасі?

Рішення про спрощену видачу документів жителям Донбасу прийняв російський президент Володимир Путін 24 квітня. Вже 1 травня глава Кремля підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, держава знатиме, хто отримав фейковий документ.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що заявки на отримання російського паспорта подали уже 12 тисяч жителів самопроголошених республік.