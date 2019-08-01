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      Бойовики не пускають українських саперів на частину мосту в Станиці Луганській

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      Українські сапери
      Українські сапери / Станично-Луганська районна державна адміністрація

      Українські сапери з ДСНС почали розміновувати територію мосту у Станиці Луганській зі свого боку вранці 1 серпня. Проте, бойовики через посередника з ОБСЄ передали повідомлення, що вони не пустять нікого на іншу сторону мосту.

      Розмінування території мосту мають провести саме українські сапери, оскільки ніхто не хоче брати відповідальність за роботу саперів з боку окупантів, повідомила прес-служба Станично-Луганської державної районної адміністрації у коментарі виданню "Новости Донбасса".

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      У РДА вважають, що роботи по реконструкції обов'язково мають проводити українські будівельники, за безпеку яких мають відповідати українські служби. 

      У районній державній адміністрації зазначили, що Леонід Кучма підніме питання доступу українських саперів на інший бік мосту у Тристоронній контактній групі. Також цьому сприятиме губернатор Луганської області Віталій Комарницький. 

      Зазначимо, що про реконструкцію моста у Станиці Луганській домовилися під час засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони разом із укладенням "хлібного перемир'я" узгодили дорожню карту будівництва моста і вже на 1 серпня призначили розмінування територій навколо нього. 

      Посередник з ОБСЄ повідомляє саперам, що їх не пустять на інший бік: дивіться відео



      Українські сапери розміновують міст зі свого боку / Фото зі сторніки Станично-Луганської РДА

      Що відомо про "Хлібне перемир'я"?
      Тристороння контактна група в Мінську домовилась про так зване "хлібне перемир'я" з 21 липня. Представники також домовилися про звільнення полонених. Бойовики віддадуть 69 українських військовополонених в обмін на 208 осіб, яких запитують окупанти. Загалом, на Донбасі поменшало обстрілів, щоправда, зовсім вони не зникли.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території ДСНС Проросійські бойовики
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