"Хлібне перемир’я" на Донбасі: ворог із мінометів обстрілює українських військових

В останній день липня проросійські окупанти, попри перемир’я, 11 разів порушили заборону стріляти. Окрім того, вони 4 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Мовиться про міномет калібру 82 міліметри. Ворог відкривав вогонь також із гранатометів різних систем, БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляють у прес-центрі ООС.

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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції українських бійців поблизу Пісків, Водяного, Лебединського, Широкиного, Богданівки, Павлополя, Гнутового, Новогнатівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників біля Золотого-4.

Окрім того, від початку цієї доби, 1 серпня, окупанти вже двічі встигли відкрити вогонь. Зокрема, вони обстріляли українські позиції біля Павлополя та Попасної.

На щастя, внаслідок ворожих дій українські бійці не постраждали.

Увага! Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.