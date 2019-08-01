Окупанти готували теракт на підконтрольній Україні території: фото схованки з боєприпасами

Величезний арсенал зброї виявила СБУ у покинутому приватному будинку в Новоайдарському районі. Боєприпаси переховували окупанти, вони планували здійснити теракт.

Правоохоронці вилучили зі схованки 16 мінометних мін ОФ-36 калібру 120 міліметрів, що заборонені мінськими угодами, 11 ручних протитанкових гранатометів РПГ-22, 3 ручні кумулятивні гранати РКГ-37, передає прес-служба СБУ.

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Окрім того, у схроні були 66 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, протипіхотна направлена міна МОН-50, 44 гранати Ф-1 та РГД-5, 12 ящиків з набоями різного калібру, заряди до мін, підривачі та саморобні вибухові пристрої.



Новоайдарський район на Луганщині



Карта окупованих територій: інфографіка 24 каналу

Схрон був облаштований учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території,

– наголошують у спецслужбі.





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