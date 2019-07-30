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      Росія бере участь у війні на Донбасі, – засуджений за держзраду в РФ бойовик

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      Євген Чистов у 2015 році під оголошення вироку
      Євген Чистов у 2015 році під оголошення вироку / Vesti.Ru

      Засуджений до 13 років за ґратами за держзраду росіянин Євген Чистов 3 роки працював на ЦРУ. До цього він був поліцейським у Подмосков’ї, а коли почалася війна на Сході України, поїхав туди, аби дізнатися більше про участь Росії у збройному протистоянні.

      Так, у травні 2014-го він звільнився з поліції і вирушив на Донбас. Там він збирався пробратися в ряди сепаратистів. Про це засуджений Чистов розповів в інтерв’ю виданню Meduza.

      Актуально: Коли Росія припинить агресію і забереться з Донбасу: заява екс-посла США

      Мені потрібно було бачити сепаратистів зсередини: хто командири, координати, інструктори. Хто з Росії з ними взаємодіє. Це можна дізнатися, тільки влившись у колектив,
      – пояснив Чистов.

      Він додав, що не узгоджував цю ініціативу з ЦРУ, але планував передати спецслужбі всю отриману інформацію.

      На Донбас Чистов відправився у липні 2014-го, записався у добровольці через одну зі спільнот у російській соцмережі "Вконтакте". Далі він доїхав до Ростовської області Росії, де його зустріли окупанти і перевезли через кордон.

      Євген Чистов
      Євген Чистов/ фото з соцмереж

      "Новеньких" розподіляли по підрозділах, Чистова направили в бригаду "Привид" в луганському Лисичанську. Колишній поліцейський став там кулеметником. Каже, що українських військових не вбивав, стріляв над головами.

      Підтвердження тому, що росіянин справді воював на Донбасі, знаходимо у базі "Миротворця". Там Чистова називають російським найманцем і підтверджують те, що він брав участь у боях за Лисичанськ влітку 2014-го року.

      Євген Чистов
      Інформація про Чистова у базі "Миротворця"

      За словами Чистова, розподіляли "новобранців" на Донбасі справжні професіонали. Він каже, що це могли бути російські військові у відпустках. Його бригада "Привид" у боях за Лисичанськ воювала проти бійців ЗСУ та добровольчого батальйону "Донбас".

      Я дізнався багато щодо участі РФ і спецслужб в цьому конфлікті. У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся. Зі всіма у взводі у мене були хороші відносини, але до російської влади ці люди ставилися позитивно: говорили, що "без Вови нам не вистояти",
      – додає Чистов.

      Цікаво! Московський обласний суд 2015 року призначив Євгену Чистову 13 років суворого режиму за державну зраду, але у кримінальній справі немає жодної згадки про його поїздку та участь у бойових діях на Донбасі.

      Чистов Донбас бойовики проросійські окупанти
      Фото Чистова з Донбасу/ соцмережі

      "Донбас не увійшов, бо офіційно російські спецслужби не визнають участь РФ в конфлікті. Якби до кримінальної справи увійшли матеріали, які я зібрав на Донбасі, то виходить, що вони там все-таки присутні і працюють. У підсумку ці докази просто знищили чекісти", – резюмував росіянин.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
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