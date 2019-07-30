Коли Росія припинить агресію і забереться з Донбасу: заява екс-посла США

Не виключено, що Росія може й надалі проявляти свою агресію в Україні. Проте, Кремль таки буде змушений забрати свої сили з окупованого Донбасу та припинити відкриту агресію в Україні, коли зрозуміє, що не може впливати на політичні процеси у Києві.

Колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст в коментарі Укрінформу відзначив, що деякі росіяни помічають безрезультативність агресії Кремля.

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"Гадаю, у Москві є люди, які вже розуміють, що російська агресія не досягає успіху. Тому і продовження агресії, можливо, також не принесе успіху", – сказав дипломат.

Він не виключає "подальші агресивні дії" Росії. Попри те, навряд чи Москва здійснить масштабний наступ та захопить додаткову територію України. Такий акт агресії лише "послабить б їхню міжнародну позицію".

Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме – забиратися геть з Донбасу і припинити агресію,

– наголосив Гербст.

Також колишній посол додав, що очікує на майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтону для зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Надіюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії", – підсумував Гербст.



Росія нарощує сили на кордоні з Україною: звідки чекати удару / інфографіка 24 каналу