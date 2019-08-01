Міноборони: від початку перемир'я на Донбасі вперше отримав поранення український воїн

Від початку доби 1 серпня до полудня проросійські бойовики тричі обстріляли українські позиції. Один український військовий отримав поранення.

Бойовики стріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, про це повідомив спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу 1 серпня.

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Окупанти порушували перемир’я і в останній день липня. Обстріляли позиції ООС 11 разів – навіть із забороненого мінськими угодами озброєння.

За наявною інформацією, з початку поточної доби один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення. Зараз воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога,

– сказав Праута.

Так, на Луганському напрямку бойовики стріляли поблизу Попасної стрілецької зброї. На Донецькому із кулеметів великого калібру обстрілювали позиції український військових неподалік Павлополя. Окрім того, ворог із великокаліберного кулемета обстріляв позиції українських захисників міста Красногорівка.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Зазначимо, Тристороння контактна група під час останніх перемовин 31 липня констатувала, що загалом перемир’я на Донбасі зберігається. За цей період не було жертв серед мирного населення. Однак бойовики порушують домовленості щодо надання безпечного доступу спостерігачам ОБСЄ на території окупованого Донбасу.



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу