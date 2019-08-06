Завершення війни на Донбасі: що зробила нова влада і що ще потрібно

Президент Зеленський і партія "Слуга народу" одним зі своїх головних завдань називають завершення збройного конфлікту на Донбасі. Що вже зроблено і які кроки пропонує нова влада – в матеріалі 24 каналу.

Кадрові ротації, початок розведення військ, перемир’я

Одним із перших призначень президента Володимира Зеленського була зміна начальника Генштабу. Замість Віктора Муженка Генштаб очолив Руслан Хомчак.

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Згодом було погоджено розведення військ у районі Станиці Луганської, а також домовлено про демонтаж фортифікаційних споруд і відновлення зруйнованого мосту. Тристороння контактна група в Мінську домовилась про так зване "хлібне перемир'я" з 21 липня.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

Зеленський призначив і нового керівника ООС. Замість Олександра Сирського військовою операцією на Донбасі керуватиме генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За словами волонтера Романа Доніка, "офіцер грамотний. Простий у спілкуванні, в хорошому сенсі. Війни не боїться. З росіянами свої рахунки. Син і племінник з початку на війні. Племінник загинув".

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Законами війну не завершити

Лідер партії "Слуга народу", обраний народний депутат Дмитро Разумков переконаний: повернути мир на Донбас ухваленням будь-яких законів не вдасться. За його словами, у новій Верховній Раді розглядатиметься законодавчий аспект врегулювання війни на Донбасі. Але основним моментом є питання бажання закінчити війну. І таке бажання повинно бути у всіх сторін, а не лише в української.

Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території,

– резюмував Дмитро Разумков.



У Станиці Луганській розвели сили і планують відновити міст / Фото Getty

Політичний експерт Валерій Клочок погоджується: лише на законодавчому рівні питання завершення війни із Росією і деокупації територій врегулювати неможливо. Експерт нагадує: частина законів, необхідних для адаптації країни в умовах війни, ухвалені попередньою владою. Інше питання: хороші ці закони чи ні. Але до певної міри ці закони окреслили і заморозили збройний конфлікт на Донбасі. На його переконання, вирішення питання війни на Донбасі повинно розвиватися в площині відносин із Радбезом ООН.

Треба взяти ухвалені ПАРЄ і ОБСЄ резолюції щодо анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією і звернутися в ООН. Почати вирішувати, як формуватиметься порядок денний щодо направлення моніторингової місії ООН на територію конфлікту, щоб визначити формат введення миротворців. Тільки так можна говорити про перспективи припинення війни. І далі – повернення Криму,

– вважає Валерій Клочок.



Президент Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у ЗСУ / Фото Офісу Президента

Політолог відзначає: з одного боку, без бажання Росії нічого не буде. Є зрушення в питанні припинення вогню по лінії зіткнення, хоча не настільки бажані, як би того хотілося. Але акцент треба робити на Радбезі ООН.

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"Можна не рахуватися з Росією. А наполягати на зміні правил ухвалення рішень у Радбезі ООН – позбавити Росію права голосувати за питання, що стосуються України. Іншого шляху немає", – наголошує Клочок.

Два важливі стратегічні кроки

На переконання військового експерта Олега Жданова, новій владі треба чітко зрозуміти, що мета війни – не розповсюдження "руского міра". Путіну треба втримати Україну в політичній орбіті Росії.

По-перше, треба на законодавчому рівні назвати війну війною. Те, чого не зробив Порошенко. Не можна закінчити те, чого офіційно немає. По-друге, бути готовим до проведення військової операції. Хочеш миру – готуйся до війни. Ці істини ніхто не відміняв. Коли Путін зрозуміє, що Україна в короткі терміни зачистить окуповані території від російських військ і бойовиків, тоді можна розраховувати на успіх переговорного процесу,

– підкреслює Олег Жданов.

Військовий нагадує: у резолюції Генасамблеї ООН у 2015 році було рекомендовано анексію Криму назвати збройним конфліктом між Україною і Росією. У зв'язку з тим, що анексія здійснювалася за допомогою збройних сил Росії. На жаль, Порошенко маніпулював резолюцією, заявляючи, що ООН визнала війну війною, і Україні цього робити не треба. У реальності це була лише рекомендація. Визнай ми війну, наголошує Жданов, то мали б право на гуманітарну допомогу Червоного Хреста, на миротворців ООН. Цим би ми самі відкрили дорогу до миру.

Наразі, на його думку, робляться точкові кроки. Хоча й Хомчак пропонував оптимізувати чисельність Збройних сил. Поки немає конкретного бачення військової реформи і моделі ЗСУ, яку Україна хоче отримати в результаті, календарного плану. На жаль, зауважує Олег Жданов, у першому півріччі 2019 року більше дев'ятисот тисяч контрактників звільнилися з армії. Причина – тяжка спадщина "царського режиму" – президентства Порошенка. Важкі умови служби, психологічна установка, неукомпектованність, відсутність соцпакету.



Петро Порошенко залишив важку спадщину / Фото Getty

При цьому експерт наголошує: нещодавно один з українських порталів опублікував розвідувальні дані, згідно з якими від Мурманська до Ростова-на-Дону – це величезна територія – боєздатних російських військ – усього двісті тисяч. За словами Жданова, в Україні тільки двісті тисяч людей розташовані уздовж лінії фронту протяжністю тисячу кілометрів. А в Росії не вистачає людей.

Валерій Клочок додає: будуть мінський і нормандський формати. Але остання інстанція – Радбез ООН. Хоча швидкого вирішення питання в ООН не буде. Не менше п’яти років. Тому треба залучати побільше іноземних грошей в Україну. Щоб Німеччина, США, Китай були зацікавлені, аби в нас був мир і порядок.