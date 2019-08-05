Як ухвалення законів вплине на деокупацію Криму і Донбасу: версія Разумкова

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков впевнений, що повернути мир на Донбасу ухваленням будь-яких законів не вдасться. Крім того, він зазначив, що у новій Верховній Раді обговорюватиметься питання особливого статусу для окупованих областей.

Війна на Донбасі нині є однією з ключових проблем України, наголосив Дмитро Разумков у коментарі виданню "КоммерсантЪ".

До слова: "Слуга народу" запропонує Разумкова на посаду спікера

Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами,

– переконаний лідер "Слуги народу".

Він підкреслив, що у новій Верховній Раді розглядатиметься законодавчий аспект врегулювання війни на Донбасі, але основним моментом є питання бажання закінчити війну. При чому таке бажання повинно бути у всіх сторін, а не лише в української.

"Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", – резюмував Дмитро Разумков.

Які шляхи деокупації передбачає програма "Слуги народу"?У своїй передвиборчій програмі партія "Слуга народу" обіцяла забезпечення законодавчого супроводу ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України. Зокрема, партія планує встановити видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.



Крім того, "Слуга народу" вбачає за необхідне відновлення реформування Збройних сил за стандартами НАТО та зупинення відпливу цінних кадрів з армії, запровадження системи навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.



Партія також обіцяє запровадити найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони, децентралізувати та демонополізувати оборонні держзакупівлі.