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      Как принятие законов повлияет на деоккупацию Крыма и Донбасса: версия Разумкова

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      Дмитрий Разумков убежден, что никакие законы не повлияют на прекращение войны на Донбассе
      Дмитрий Разумков убежден, что никакие законы не повлияют на прекращение войны на Донбассе / apostrophe.ua

      Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверен, что вернуть мир на Донбасса принятием каких-либо законов не удастся. Кроме того, он отметил, что в новой Верховной Раде будет обсуждаться вопрос особого статуса для оккупированных областей.

      Война на Донбассе сейчас является одной из ключевых проблем Украины, подчеркнул Дмитрий Разумков в комментарии изданию "КоммерсантЪ".

      К слову: "Слуга народа" предложит Разумкова на должность спикера

      Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами,
      – убежден лидер "Слуги народа".

      Он подчеркнул, что в новой Верховной Раде будет рассматриваться законодательный аспект урегулирования войны на Донбассе, но основным моментом является вопрос желания закончить войну. При чем такое желание должно быть у всех сторон, а не только у украинской.

      "Тут больше вопрос дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят скорее вернуть временно оккупированные территории", – резюмировал Дмитрий Разумков.

      Какие пути деоккупации предусматривает программа "Слуги народа"?В своей предвыборной программе партия "Слуга народа" обещала обеспечение законодательного сопровождения инициатив Президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. В частности, партия планирует установить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.

      Кроме того, "Слуга народа" считает необходимым возобновление реформирования Вооруженных сил по стандартам НАТО и остановку оттока ценных кадров из армии, введение системы обучения и переобучения солдат и офицеров.

      Партия также обещает ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Аннексия Крыма
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