Польща нагадала в Радбезі ООН про агресію Росії проти України

Про порушення Росією міжнародного права, зокрема щодо України, нагадав глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, головуючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Ми відстоюємо дотримання міжнародного права. Його порушує, наприклад, Росія проти України і Грузії. Тобто в інтересі Польщі є зміцнення міжнародної системи, що спирається на право, а не на силу", – заявив Чапутович, повідомляє "Польське радіо".

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Засідання Радбезу ООН було присвячене проблемі участі дітей у збройних конфліктах. Тож у своєму виступі Чапутович зазначив, що діти стають першими жертвами воєн і насильства. Політик наголосив, що захист дітей є для Польщі пріоритетом і польська сторона допомагає наймолодшим у Східній Україні та на Близькому Сході.

Наступне засідання Радбезу ООН буде присвячене проблемі дотримання міжнародного права. Очевидно, на ньому говоритимуть і про російську агресію в Україні. На цьому засіданні і до кінця серпня теж головуватиме Польща.

Які повноваження має Рада Безпеки ООН?

Рада Безпеки уповноважена розслідувати будь-який спір чи будь-яку ситуацію, яка може спричинити міжнародні зіткнення чи викликати суперечку. Усе для визначення того, чи не може продовження суперечки загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки.



Рада Безпеки ООН

РБ ООН визначає існування будь-якої загрози чи порушення миру, акту агресії і робить рекомендації для підтримки і відновлення міжнародного миру та безпеки. Рада має право застосовувати примусові заходи до держав, які порушують міжнародний мир і безпеку. А члени організації повинні підкорятися її рішенням і виконувати їх.

На практиці діяльність РБ з підтримки миру та безпеки полягає у визначенні тих чи інших санкцій проти держав-порушників, включаючи: