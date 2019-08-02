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      Польща стала головою Радбезу ООН: що це значить для України

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      Російська агресія проти України буде пріоритетним питанням для Радбезу ООН
      Російська агресія проти України буде пріоритетним питанням для Радбезу ООН / 112

      Врегулювання конфлікту в Україні та захист мирного населення є пріоритетними для Польщі, яка у серпні буде головою Ради безпеки ООН.

      Питання російської агресії проти України включено до порядку денного, а отже Польща може ініціювати засідання будь-якої миті, сказала представник Польщі Йоанна Вронецька на брифінгу, передає Укрінформ

      До теми: ООН виділила величезну суму на розвиток Донбасу

      Вона сказала, що питання призначення спеціального представника генсека ООН з питань України наразі залишається відкритим. 

      Щодо призначення спеціального представника генсека ООН з питань України – це рішення, яке ухвалює не лише Польща. Таке питання не включене до порядку денного Ради Безпеки, який ви бачите перед собою, тому що це рішення має ухвалювати секретаріат ООН. За згоди, звісно, українського уряду,
      – зауважила Вронецька. 

      Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович казав, що під час головування країни в Радбезі, врегулювання ситуації в Україні буде пріоритетним для них. Це підтвердила Йоанна Вронецька, нагадавши, що з початку року Польща допомогла Україні ініціювати чотири засідання, а за півтора року тимчасового членства – вісім. 

      У наступному місяці головою Ради безпеки ООН стане Росія, представник якої постійно просуває путінську пропаганду на теренах організації. Раніше він заявляв, що російську мову в Україні нібито "викорінюють драконівськими методами". Українські представники відповіли, що українську мову пригнічували століттями

      Зауважимо, що у 2018 році Україна перестала бути тимчасовим членом Ради безпеки ООН. Її місце зайняла Польща. 

      Хто входить до Радбезу ООН та навіщо вона потрібна?Рада безпеки ООН створена задля підтримки міжнародного миру та безпеки. До Ради входять 5 постійних членів: Росія, США, Велика Британія, Китай та Франція. Ці країни наділені правом вето на будь-яку резолюцію, не залежно від рівня її підтримки інших країн. 

      Також до організації входять 10 тимчасових членів, які є представниками своїх регіонів: Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Кувейт, Індонезія, Перу, Домініканська Республіка, Бельгія, Німеччина та Польща. 

      Країни-члени щомісяця по черзі беруть головування над організацією. Голова має вести засідання та підписувати всі звіти Ради безпеки. 

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      Теги: Новини України Новини політики ООН Новини Польщі Війна на Донбасі
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