ООН виділила величезну суму на розвиток Донбасу

Організація об'єднаних націй розпочала новий проект, що сприятиме покращенню охоронної, судової та соціальної сфер.

Прес-служба ПРООН повідомила, що навчатимуть наших правоохоронців, зокрема, не лише гарантувати безпеку, але й правильно взаємодіяти з суспільством.

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Програма передбачає також реінтеграцію колишніх військовослужбовців до цивільного життя. На це ООН вже виділили Україні п'ять мільйонів доларів.

Проект буде втілюватися продовж наступних трьох років і триватиме до середини літа 2022 року.

До слова, додаткових 250 мільйонів доларів також планує виділити Україні Департамент оборони США. Ці гроші підуть на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

Дивіться в інфографіці, яку і скільки допомоги надали США Україні з 2014 року: