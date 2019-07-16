13:07
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ООН виділила величезну суму на розвиток Донбасу

      1438 Читать новость на русском
      ООН виділила величезну суму на розвиток Донбасу
      ООН виділила величезну суму на розвиток Донбасу / 24 канал

      Організація об'єднаних націй розпочала новий проект, що сприятиме покращенню охоронної, судової та соціальної сфер.

      Прес-служба ПРООН повідомила, що навчатимуть наших правоохоронців, зокрема, не лише гарантувати безпеку, але й правильно взаємодіяти з суспільством.

      Дивіться фото нового сучасного озброєння, яке українська армія отримала від США

      Програма передбачає також реінтеграцію колишніх військовослужбовців до цивільного життя. На це ООН вже виділили Україні п'ять мільйонів доларів. 

      Проект буде втілюватися продовж наступних трьох років і триватиме до середини літа 2022 року.

      До слова, додаткових 250 мільйонів доларів також планує виділити Україні Департамент оборони США. Ці гроші підуть на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

      Дивіться в інфографіці, яку і скільки допомоги надали США Україні з 2014 року:

      сша допомога

      допомога сша україні

       
      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      15568
      Теги: Новини України ООН Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Європа Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      сьогодні , 12:30 Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      Сергій Лещенко 166
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      15 липня , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3532
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 12:15 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      746
      Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      сьогодні , 12:00 Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      Блог Медіа 459
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      54594
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук