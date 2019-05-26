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      Українська армія отримала партію сучасного озброєння від США: фото

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      ЗСУ отримали сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36
      ЗСУ отримали сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36 / Урядовий портал

      Українська армія отримала від Міністерства оборони США 2 сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36. Такі радари допоможуть військовим під час ворожих обстрілів із закритих позицій та дозволять точно вражати цілі противника.

      Станція AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню ворога.

      Дивіться також: У ЗСУ випробували українські ракети: захоплюючі фото та відео

      З 2014 року партнери України зі США вже передали ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.

      Під час церемонії передачі техніки офіцер армії США підполковник Тод Гоф пообіцяв, що його країна продовжить допомагати Україні.

       

      blog_ava
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      25 травня
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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини США Зброя Пентагон
      Джерело: 24 канал
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