Українська армія отримала партію сучасного озброєння від США: фото
Українська армія отримала від Міністерства оборони США 2 сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36. Такі радари допоможуть військовим під час ворожих обстрілів із закритих позицій та дозволять точно вражати цілі противника.
Станція AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню ворога.
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З 2014 року партнери України зі США вже передали ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.
Під час церемонії передачі техніки офіцер армії США підполковник Тод Гоф пообіцяв, що його країна продовжить допомагати Україні.
Джерело: 24 канал
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