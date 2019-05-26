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      Украинская армия получила партию современного вооружения от США: фото

      66 Читати новину українською
      ВСУ получили современные контрбатарейные радары класса AN / TPQ-36
      ВСУ получили современные контрбатарейные радары класса AN / TPQ-36 / Урядовый портал

      Украинская армия получила от Министерства обороны США 2 современные контрбатарейные радары класса AN/TPQ-36. Такие радары помогут военным во время вражеских обстрелов с закрытых позиций и позволят точно поражать цели противника.

      Станция AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня врага.

      Смотрите также: В ВСУ испытали украинские ракеты: захватывающие фото и видео

      С 2014 года партнеры Украины из США уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

      Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тод Гоф пообещал, что его страна продолжит помогать Украине.

       

      blog_ava
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      25 мая
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости США Оружие Пентагон
      Источник: 24 канал
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