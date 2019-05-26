Украинская армия получила партию современного вооружения от США: фото
Украинская армия получила от Министерства обороны США 2 современные контрбатарейные радары класса AN/TPQ-36. Такие радары помогут военным во время вражеских обстрелов с закрытых позиций и позволят точно поражать цели противника.
Станция AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня врага.
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С 2014 года партнеры Украины из США уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.
Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тод Гоф пообещал, что его страна продолжит помогать Украине.
Источник: 24 канал
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