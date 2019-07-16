Позиція України на Радбезі ООН: головні тези

Представник України в ООН Володимир Єльченко звинуватив Росію у пригніченні української мови протягом довгих століть, відсутності українських шкіл в Росії та їх закриття в окупованому Криму. За його словами, враховуючи всі ці факти, Росія не має жодного права вказувати Україні, що їй робити.

Головні тези постійного представника України Єльченка під час його виступу на Раді безпеки ООН відібрав 24 канал (пряма мова).

Важливо: Радбез ООН обговорив ініційоване Росією питання закону про мову в Україні: деталі

Повторним розглядом мовного питання Росія висловила неповагу до Радбезу. 20 травня 2019 року Рада безпеки чітко заявила свою позицію щодо російської вимоги обговорити український закон про мову, відмовившись розглядати це питання. Росія висловила свою неповагу до членів Радбезу і до процедури, зажадавши чергового обговорення.

Росія сотнями років пригнічувала українську мову. Країна, яка доклала стільки зусиль для пригнічення української мови і примусового заміщення її російською, не має права вказувати Україні, що їй робити.

Росія закрила українські та кримськотатарські школи в окупованому Криму. В Австралії, Аргентині та Словаччині є українські школи. В Росії, де живе майже 7 мільйонів українців, немає жодної. У Криму до окупації було 7 українських і 15 кримськотатарських шкіл, а росіяни закрили всі українські і половину кримськотатарських шкіл.

До слова: Росіяни розуміють українську, а українці викорінюють російську, – заява представника Росії в ООН

Україна сам дасть раду своїм проблемам. Звичайно, за допомогою та у співпраці з різноманітними комісіями. Наприклад, Венеціанською чи комісією у справах національних меншин.

Росія хоче відволікти увагу від річниці збиття літака Boeing MH17. Піднімаючи мовне питання Росія має на меті дві цілі – посилити тиск на Україну і полегшити тиск на самих себе. У травні, в день інавгурації президента, вони почали провокації, щоб відволікти увагу від депортації кримськотатарського народу.

Росіяни на Донбасі свідомо беруть під приціл цивільну інфраструктуру. Це все не зважаючи на те, що вони самі ж і закликають підтримувати мирні переговори. СММ ОБСЄ вже 5 рік поспіль надає факти про порушення припинення вогню з боку росіян, але вони не хочуть про це говорити, наполягаючи на законі про мову.

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Основу бойових сил сепаратистів на Донбасі складає російська регулярна армія. Уся зброя, амуніція, пальне постачаються з Росії. Усі командні пости зайняті російськими офіцерами. Тому вся відповідальність за дотримання припинення вогню лягає саме на росіян, а не "місцеве ополчення".

Росія повинна звільнити незаконно утримуваних військовослужбовців. Українські моряки вже майже 10 місяців не бачили своїх рідних, і їм навіть не дозволяють зустрітися з консулом. Ми закликаємо виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути військовослужбовців до України.

Що відомо про засідання Радбезу ООН щодо мовного закону?У вівторок, 16 липня, Рада безпеки ООН зібралась на засідання через український закон про українську мову як державну. У цей самий день закон набув чинності. Ініціатором обговорення виступила Росія.



Вперше таке обговорення Росія ініціювала ще у травні, однак тоді Радбез більшістю голосів не підтримав його проведення. Здебільшого, делегації членів Радбезу підтримали Україну у мовному питанні.



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