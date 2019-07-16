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      Росіяни розуміють українську, а українці викорінюють російську, – заява представника Росії в ООН

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      Росія в Радбезі ООН: українська влада викорінює російську мову
      Росія в Радбезі ООН: українська влада викорінює російську мову / dt.ua

      Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що упереджена українська влада драконівськими методами викорінює російську мову. За його словами, таке ставлення до російської мови суперечить усім конвенціям із захисту прав людини.

      Рада безпеки ООН повинна розглянути український мовний закон, бо він "порушує одну з резолюцій, пов'язану з Мінськими домовленостями", заявив постпред Росії під час засідання Радбезу.

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      Ми не виступаємо проти української мови, яку, до слова, в Росії дуже добре розуміють. Ми виступаємо на захист російської, яку заходилась викорінювати упереджена українська влада,
      – заявив Небензя.

      Він також висловив переконання, що закон про українську мову як державну "передбачає найжорстокішу примусову українізацію всіх аспектів життя і впроваджує покарання за використання не української мови".

      "Наймахровіші націоналісти мають розуміти, що російська мова є рідною для багатьох українських громадян. Невже тут не зрозуміло, що каральні заходи є одним із засобів розколу українського суспільства?" – сказав представник країни-агресора.

      Він закликав членів Радбезу надіслати чіткий сигнал, що "захист національної ідентичності не має зводитися до порушення прав російськомовного населення".

      Що відомо про засідання Радбезу ООН щодо мовного закону?У вівторок, 16 липня, Рада безпеки ООН зібралась на засідання через український закон про українську мову як державну. У цей самий день закон набув чинності. Ініціатором обговорення виступила Росія.

      Вперше таке обговорення Росія ініціювала ще у травні, однак тоді Радбез більшістю голосів не підтримав його проведення.

      Мовний закон, українська мова
      Нововведення, пов'язані з мовним законом / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики ООН мовне питання Українська мова Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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