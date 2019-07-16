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      Українську пропонують зробити офіційною мовою ООН

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      Клімкін хоче запропонувати зробити українську офіційною мовою ООН
      Клімкін хоче запропонувати зробити українську офіційною мовою ООН / censor.net.ua

      Глава МЗС Павло Клімкін хоче запропонувати українську в якості офіційної мови Організації Об'єднаних Націй. Дипломат наголошує на тому, що Україна, як частина колишнього Радянського Союзу, була однією зі співзасновниць Організації.

      Зараз МЗС активно працює у напрямку ствердження української мови та транслітерації. Зокрема, доволі успішною є ініціатива #KyivNotKiev, наголошує Павло Клімкін.

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      Пригадую, як у 2014 запропонували проводити засідання ГУАМ англійською, а не російською. Нашу ініціативу підтримали. Можемо і ООН нашу мову в якості офіційної запропонувати. А що? Україна ж теж засновник,
      – підкреслив глава МЗС.

      ГУАМ – організація за демократію та економічний розвиток. Регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Республіки Молдова та Азербайджанської Республіки.

      Таку свою позицію міністр пояснює тим, що через набуття чинності українського мовного закону російський представник в ООН вкотре збирається розповідати про "утиски російської мови в Україні".

      "Щоб зрозуміти рівень цих "утисків", достатньо пройтись центром Києва. Там на власні вуха можна почути, як у нашій столиці "по-звірячому пригнічують російську" на побутовому рівні", – іронізує Клімкін.

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      Він наголошує, що свої заяви представник східного сусіда робитиме з трибуни Організації Об'єднаних Націй рідною для себе російською мовою.

      Час минає, а СРСР, яка була співзасновницею ООН, більше немає. І чим, скажіть, російська досі настільки важлива? Чому, скажімо, не польська, німецька, чи, наприклад, хінді? Чи не прийшов час передивитись цю систему?
      – резюмував дипломат.

      Що відомо про офіційні мови ООН?Організація Об'єднаних Націй офіційно існує з 24 жовтня 1945 року. Тоді її Статут ратифікували 5 постійних членів Ради безпеки – Франція, Китай, СРСР, Велика Британія та США. Крім того, статут ООН тоді підписали ще 46 членів Організації. Нині організація налічує 193 членів, а Україна є одним зі співзасновників.

      У роботі Організації Об'єднаних Націй нині використовуються 6 офіційних мов. Серед них: англійська, арабська, китайська, іспанська, французька та російська. Усі офіційні тексти ООН повинні бути підготовлені кожною з цих мов.

      blog_ava
      Закон про мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики ООН Українська мова Україна – Росія мовне питання Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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