Радбез ООН обговорив ініційоване Росією питання закону про мову в Україні: деталі

Рада Безпеки ООН розглянула питання українського закону про мову, який ініціювала Росія. Більшість країн дотримується думки, що винесення такого питання на розгляд немає нічого спільного з безпекою, оскільки Кремль сам нічого не робить задля забезпечення миру на Сході України.

Майже всі країни, що виступали, засудили дії Кремля на Донбасі, а саме фінансування бойовиків і забезпечення їх зброєю, видачу російських паспортів і недотримання мінських угод. Крім того, Німеччина згадала про нещодавній обстріл бойовиками українського медичного автомобіля, внаслідок чого загинули двоє військових.

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Також члени Радбезу пітримали територіальну цілісність України та засудили окупацію Криму. Водночас багато країн наголосили, що Росія утискає та переслідує кримських татар. Не оминули на Радбезі увагу й рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків, яке досі не виконала Росія. Багато країн підкреслили, що Росія дестабілізує ситуацію ще й тим, що не пропускає українські та міжнародні судна у районі Керченської протоки. До прикладу, Польща наголосила, що такі дії Росії підривають процес миру та мінські угоди. А на переконання Бельгії, такі дії Кремля дестабілізують регіон.

Представники деяких країн (до прикладу, Китай) зауважили, що розглядаючи питання мови слід взяти до уваги інтереси усіх етнічних груп, що проживають в Україні, відтак вирішення мовної проблеми має відбуватися за допомогою діалогу. Цікаву думку з цієї проблеми виголосила Домініканська Республіка, в якій розмовляють близько 70 мовами. За словами її представника, ухвалення закону про мову – спосіб об’єднати людей, а не розмежувати.

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Підсумувати виступи країн Радбезу можна заявою Великої Британії: "Винесення питання українського мовного закону на засідання Радбезу ООН – це спроба Росії підірвати українську незалежність".

Росія ініціювала розгляд українського мовного закону в Радбезі ООН на початку липня. За словами речника постійного представництва України в ООН Олега Ніколенка, Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні. Крім того, в Офісі Президента зауважили, що закон про мови – це внутрішнє питання України.

Зауважимо, що Росія вже не вперше намагається поставити питання українського мовного закону на розгляд Ради Безпеки ООН. Зокрема, перше ініційоване делегацією РФ засідання планували провести 20 травня, але тоді його члени більшістю голосів не підтримали та навіть не внесли до порядку денного. На переконання Кремля, цей закон нібито прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації мінських угод.

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