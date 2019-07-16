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      Угорщина озвучила умови для зняття вето на переговори між Україною та НАТО

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      Сійярто назвав умови за яких Угорщина розблокує переговори між Україною та НАТО
      Сійярто назвав умови за яких Угорщина розблокує переговори між Україною та НАТО / static.expres.online

      Угорщина зніме вето на переговори між Україною та НАТО після повернення угорцям, що живуть на Закарпатті, права на навчання рідною мовою. Також тоді Будапешт надасть 50 мільйонів євро на розвиток прикордонної інфраструктури.

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Береговому 16 липня зауважив, що Будапешт сподівається на покарщення відносин з Києвом після парламентських виборів в Україні, передає Укрінформ.

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      Новий етап в стосунках України та Угорщини можливий тільки після виборів в парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне покращення відносин між нашими країнами,
      – заявив Сіярто.

      За його словами, угорці вже розробили план щодо покращення стосунків між Україною та Угорщиною, які останнім часом досить складні.

      "У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це 50 мільйонів євро. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру. Зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях", – наголосив він.

      Після озвучення усіх цих вимог до української сторони, Сійярто також пообіцяв зняти вето на переговори між Україною та НАТО.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває майже 2 роки. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Київ ці звинувачення відкидає.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Тоді у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

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      Теги: Новини України Новини політики Освіта Парламентські вибори 2019 мовне питання Новини Закарпаття Угорщина
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