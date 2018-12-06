Угорський паспорт більше неможливо отримати на території України

Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише "Українська Правда".

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Минулого тижня в Києві пройшли українсько-угорські консульські консультації, а 6 грудня у Мілані відбулася зустріч глав МЗС. Міністр підтвердив, що на цих зустрічах Угорщина офіційно погодилася на припинення попередньої паспортної практики.

Угорці кажуть, що не видають зараз паспортів. І вони не будуть цього робити. Це вже добре, бо я пам’ятаю заяви Сійярто, коли він казав, що видача паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось,

– додав Павло Клімкін.

Міністр додав, що угорське законодавство про спрощене надання громадянства закордонним угорцям зберігається, і процедура може бути продовжена за кордоном України.

Я, на жаль не можу гарантувати, що вони не спробують продовжити видачу паспортів угорцям Закарпаття у себе, в Угорщині – на угорській території ми їх дії не можемо контролювати. Але для нас питання абсолютного принципу – що у своїх консульствах на нашій території вони за визначенням не можуть цього робити,

– пояснив міністр.

Більше того, голова МЗС повідомив, що Україна запропонувала Угорщині підписати угоду про уникнення подвійного громадянства, але відповіді не отримала.

У чому полягає скандал з угорськими паспортами?У вересні 2018 року стало відомо про те, що громадянам України видають паспорти Угорщини. У мережу потрапило відео, на якому знято як мешканці Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Також новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади. Це спричинило дипломатичний скандал. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України.