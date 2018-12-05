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      В Угорщині вкотре заявили, що надалі блокуватимуть засідання комісії Україна-НАТО

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      Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати проведення комісії Україна-НАТО
      Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати проведення комісії Україна-НАТО / Alfahir.hu

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. За словами міністра, Угорщина може розблокувати своє вето на засідання, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

      Про це Сійярто сказав за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі у середу, повідомляє сайт уряду Угорщини.

      24 канал повідомляв, що 28 листопада заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що його країна готова припинити блокування зустрічей комісії Україна-НАТО одразу, коли Україна "відновить повагу до прав угорської меншини".

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      "Угорщина висловлює свою підтримку територіальній цілісності України, проте продовжить проводити політику захисту інтересів своєї громади на території цієї держави", – сказав Сійярто.

      Угорщина зможе розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, яка проживає на українській території, що цілком відповідає нашим двостороннім угодам та міжнародному праву. М’яч зараз на стороні України,
      – додав глава МЗС Угорщини.

      Він також наголосив, що на Угорщину "чинять тиск, щоб вона змінила таку позицію", але застеріг, що, якщо "ми здамося, то в нас не буде жодних інших способів брати участь у житті угорської громади в Україні".

      Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини та змінити склад національностей на Закарпатті.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт? Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      Теги: Новини України Новини політики Угорщина НАТО
      Джерело: 24 канал
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