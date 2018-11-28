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      Конфлікт України та Угорщини: у Сійярто зробили нову заяву

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      В Угорщині розповіли, коли припинять блокування Комісії Україна-НАТО
      В Угорщині розповіли, коли припинять блокування Комісії Україна-НАТО / Фото з відкритих джерел

      Угорщина готова припинити блокування зустрічей Комісії Україна-НАТО одразу, як Україна "відновить повагу до прав угорської меншини".

      Про це розповів заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр в інтерв'ю "Європейській правді".

      Читайте також: Чому Угорщина конфліктує з Україною та іншими сусідами: пояснення посла

      "Щойно ми побачимо, що з боку України є хоча б бажання імплементувати рекомендації Венеціанської комісії (щодо закону про освіту – 24 канал), ми відразу переглянемо нашу політику у цьому питанні", сказав чиновник.

      За його словами, коли це буде зроблено, Угорщина та Україна "опиняться у принципово новій ситуації".

      "Тоді у нас з’являться підстави погодити конкретні фази, конкретний план імплементації мовної норми щодо угорської меншини. Повірте мені, ми зараз робимо все, щоби вийти з цієї кризи. І якщо з’являться такі умови, які будуть прийнятними для нашої меншини – всі інші аргументи відійдуть на другий план", – наголосив Мадяр.

      Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини та змінити склад національностей на Закарпатті.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

      Вже у 2018 конфлікт між двома державами розгорівся через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      Теги: Новини України Новини політики НАТО Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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