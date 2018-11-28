Конфликт Украины и Венгрии: у Сийярто сделали новое заявление

Венгрия готова прекратить блокирование встреч Комиссии Украина-НАТО сразу, как Украина "восстановит уважение к правам венгерского меньшинства".

Об этом рассказал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр в интервью "Европейской правде".

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"Как только мы увидим, что со стороны Украины есть хотя бы желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании – 24 канал), мы сразу пересмотрим нашу политику в этом вопросе", – сказал чиновник.

По его словам, когда это будет сделано, Венгрия и Украина "окажутся в принципиально новой ситуации".

"Тогда у нас появятся основания согласовать конкретные фазы, конкретный план имплементации языковой нормы в отношении венгерского меньшинства. Поверьте мне, мы сейчас делаем все, чтобы выйти из этого кризиса. И если появятся такие условия, которые будут приемлемыми для нашего меньшинства – все остальные аргументы отойдут на второй план", – подчеркнул Мадьяр.

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом законе об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает. Уже в 2018 конфликт между двумя государствами разгорелся из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.