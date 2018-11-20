Почему Венгрия конфликтует с Украиной и другими соседями: объяснение посла

Украина должна относиться к конфликту с Венгрией спокойно и в то же время жестко. Кроме того, Киев должен дать понять Будапешту, что он не сможет превратить Закарпатье на свою территорию.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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По его словам, у венгров осталась травма, которая возникла после Первой мировой войны, когда большие части тогдашней Венгрии оказались в разных государствах.

"Тот этап в отношении Венгрии, который проходим мы, уже проходила Словакия и в еще худшем состоянии, но там было все более менее решено. Сейчас очень непростые отношения Венгрии с Румынией – тоже из этой же темы состояния национального венгерского меньшинства в ООН, и там речь идет об объявлении автономии, которая не отвечает интересам Румынии. Поэтому нам нужно относиться к этому процессу спокойно, жестко, там где нужно – конструктивно, а главное – наши венгерские партнеры должны наконец понять, что так, как они хотят, уже не будет", – сказал Кулеба.

Посол отметил, что проблему между Украиной и Венгрией можно решить.

Возвращение к тому положению вещей, которым они наслаждались более 20 лет, превращая часть Закарпатья в сугубо венгерский анклав, вытесняя из него Украину, не будет. И как только они этот факт примут, мы сразу выйдем на развязку, на решение проблемных вопросов,

– рассказал он.

В то же время, по словам дипломата, пока венгерские власти будет пытаться вернуться в прошлое, проблема между Киевом и Будапештом будет обостряться.

"Возврата в прошлое не будет", – подытожил посол.

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.



Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.



Уже в 2018 конфликт между двумя государствами разгорелся из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Поэтой причине 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.