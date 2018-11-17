Конфликт Венгрии и Украины: Климкин предупреждает Будапешт о "жестком" диалоге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов к жесткому и последовательному диалогу с Венгрией. Причиной этому является обвинения официального Будапешта в нарушении украинскими властями прав этнических венгров на Закарпатье.

Об этом глава украинского МИД заявил в Вашингтоне, где принял участие в Комиссии стратегического партнерства Украина–США, передает "Укринформ".

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"С Венгрией мы будем говорить очень последовательно и очень жестко, отстаивая наши интересы. Но там, где можно и нужно – мы будем сотрудничать", – сказал Климкин.

Дипломат отметил, что на фоне заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, сделанных в унисон с Кремлем, он не сравнивал бы Венгрию, которая является членом НАТО и ЕС, с Россией как страной-агрессором.

Мы должны помочь нашей венгерской общине для того, чтобы Россия не использовала эту общину и Венгрию для дестабилизации Закарпатья,

– подчеркнул он.

По словам министра, Украина должна еще много сделать в контексте выполнения Закона об образовании, в частности, надо продолжить переходный период, "поскольку понятно, что за два года мы это не сделаем". В то же время, украинская сторона должна перехватить инициативу касаемо Закарпатья.

"Мы не можем дать венграм работать там в одиночестве", – подчеркнул Климкин.

Также глава МИД сообщил, что планирует встретиться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, "возможно в Милане, во время министерской встречи ОБСЕ". Климкин добавил, что на следующей неделе состоятся комплексные консультации по консульским вопросам, а также консультации по экономическому взаимодействию на Закарпатье.

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Это случилось после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Из-за этого, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и подчеркнула, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.