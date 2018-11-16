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      ЕС может ввести санкции против Венгрии: Арьев рассказал, как действовать Украине

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      Украина должна воспользоваться санкциями, которые ЕС может ввести против Венгрии
      Украина должна воспользоваться санкциями, которые ЕС может ввести против Венгрии / Фото из открытых источников

      Евросоюз может применить санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества. Украина должна воспользоваться этой ситацией и усилить работу с ЕС и НАТО.

      Об этом заявил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире "Прямого".

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      "У Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняла венгерская власть, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, общественных организаций и не только. Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", – рассказал Арьев.

      Вице-президент ПАСЕ подчеркнул, что Украина должна воспользоваться этой ситуацией и действовать асимметрично.

      Мы должны максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО для того, чтобы соответствующий фидбэк уже  исходил от нас. Чтобы с ними (Венгрией, – 24 канал) разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются,
      – считает политик.

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Венгрия Владимир Арьев НАТО Санкции
      Источник: 24 Канал
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