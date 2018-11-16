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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      ЄС може ввести санкції проти Угорщини: Ар'єв розповів, як діяти Україні

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      Україна має скористатися санкціями, які ЄС може ввести проти Угорщини
      Україна має скористатися санкціями, які ЄС може ввести проти Угорщини / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз може застосувати санкції проти Угорщини за ухвалення законів проти розвитку громадянського суспільства. Україна повинна скористатися цією ситацією і посилити роботу з ЄС та НАТО.

      Про це заявив голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв в ефірі "Прямого".

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      "В Угорщини дуже серйозні проблеми всередині Євросоюзу, з Брюсселем. Через дуже антидемократичні закони, які ухвалила угорська влада, зокрема проти громадянського суспільства, проти університету Сороса, громадських організацій і не тільки. Зараз ЄС стоїть на шляху до запровадження санкцій проти Угорщини", – розповів Ар'єв.

      Віце-президент ПАРЄ підкреслив, що Україна має скористатися цією ситуацією і діяти асиметрично.

      Ми маємо максимально посилити роботу з Євросоюзом і НАТО для того, щоб відповідний фідбек уже йшов від нас. Щоб з ними (Угорщиною, – 24 канал) розмовляли їхні партнери, якими вони прикриваються,
      – вважає політик.

      Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.

      4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      Теги: Володимир Ар’єв Угорщина Євросоюз Санкції НАТО Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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