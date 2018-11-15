Прем'єр Угорщини відмовився співпрацювати з чинною владою України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта неможливе.

Про це повідомляє урядовий портал Угорщини.

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Орбан зазначив, що покладає на майбутні вибори в Україні великі сподівання. Та додав, що Будапешт контактує з потенційними переможцями виборів і вже намагаються обговорити необхідні зміни, які можуть бути ухвалені після зміни влади.

За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби чи стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер вказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти до НАТО та ЄС.

Ми сподіваємось, що Україна буде союзною, дружньою та не переслідуватиме угорців, які сьогодні є громадянами України, і скористається можливістю того, що Угорщина готова брати участь у розвитку Закарпаття та за його межами та сприяти стабілізації та розвитку України,

– сказав він.

Орбан заявив, що Україна "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи вступу до ЄС".

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають їй на вірність.

4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.