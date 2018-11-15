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      Премьер Венгрии отказался сотрудничать с действующей властью Украины

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      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / inosmi.ru

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренность с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможна.

      Об этом сообщает правительственный портал Венгрии.

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      Орбан отметил, что возлагает на предстоящие выборы в Украине большие надежды. И добавил, что Будапешт контактирует с потенциальными победителями выборов и уже пытается обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.

      По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер указал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

      Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья и за его пределами и способствовать стабилизации и развитию Украины,
      – сказал он.

      Орбан заявил, что Украина "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или вступления в ЕС".

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинском раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и подчеркнула, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал з угорськими паспортами НАТО Евросоюз Венгрия
      Источник: 24 Канал
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