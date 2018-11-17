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      Конфлікт Угорщини та України: Клімкін попереджає Будапешт про "жорсткий" діалог

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      Клімкін заявив, що Україна буде говорити з Угорщиною "жорстко і послідовно"
      Клімкін заявив, що Україна буде говорити з Угорщиною "жорстко і послідовно" / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін готовий до жорсткого і послідовного діалогу з Угорщиною. Причиною цьому є звинувачення офіційного Будапешта в порушенні українською владою прав етнічних угорців на Закарпатті.

      Про це глава українського МЗС заявив у Вашингтоні, де взяв участь у Комісії стратегічного партнерства Україна-США, передає "Укрінформ".

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      "З Угорщиною ми будемо говорити дуже послідовно і дуже жорстко, відстоюючи наші інтереси. Але там, де можна і потрібно – ми будемо співпрацювати", – сказав Клімкін.

      Дипломат зауважив, що на фоні заяв угорського прем'єра Віктора Орбана, зроблених в унісон з Кремлем, він не порівнював би Угорщину, яка є членом НАТО і ЄС, з Росією як країною-агресором.

      Ми маємо допомогти нашій угорській громаді для того, щоб Росія не використовувала цю громаду і Угорщину для дестабілізації Закарпаття,
      – наголосив він.

      За словами міністра, Україна має ще багато зробити в контексті виконання Закону про освіту, зокрема, треба продовжити перехідний період, "оскільки зрозуміло, що за два роки ми це не зробимо". Водночас, українська сторона має перехопити ініціативу щодо Закарпаття.

      "Ми не можемо дати угорцям працювати там наодинці", – наголосив Клімкін.

      Також глава МЗС повідомив, що планує зустрітися з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, "можливо в Мілані, під час міністерської зустрічі ОБСЄ". Клімкін додав, що наступного тижня відбудуться комплексні консультації з консульських питань, а також консультації щодо економічної взаємодії в Закарпатті.

      Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини і змінити склад національностей на Закарпатті.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Це трапилось після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Угорщина Новини Закарпаття Новини Росії Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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