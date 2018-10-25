Угорщина запропонувала Україні угоду про захист нацменшин: що вона передбачає

Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з Павлом Клімкіним у Варшаві.

Глава угорського МЗС наголосив, що між країнами необхідно відновити довіру.

Читайте також: Чи впливає Росія на взаємини України та Угорщини: відповідь Сійярто

Угода передбачає, що Україна не буде намагатися асимілювати нацменшини і змінити склад національностей на Закарпатті. А ще етнічним громадам мають гарантувати вільне користування рідною мовою в сфері релігії, культури, освіти та державного управління.

У Києві кажуть: вивчать пропозицію Будапешта. Ймовірно, що угорська і українська сторони обговорять деталі цієї пропозиції на наступній зустрічі у Мілані, яка запланована на 7 грудня.

Нагадаємо, на своїй зустрічі представники України та Угорщини домовилися, що країни проведуть консульські консультації для врегулювання конфліктних ситуацій, зокрема питання із незаконною видачею угорських паспортів на Закарпатті.