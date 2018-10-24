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      Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини: відомі результати розмови

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      Україна і Угорщина домовилися про консультації у Будапешті
      Україна і Угорщина домовилися про консультації у Будапешті / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про консультації у Будапешті.

      Про це повідомляє "Європейська правда".

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      Так, Україна та Угорщина проведуть консульські консультації для врегулювання конфліктних ситуацій, зокрема питання із незаконною видачею угорських паспортів на Закарпатті.

      Ми домовилися про комплексні консульські консультації, вони пройдуть у Будапешті. Ми зараз визначаємо дату,
      – сказав Клімкін.

      Він також зазначив, що українську делегації буде очолювати директор консульського департаменту МЗС України. Окрім того, до неї увійдуть представники інших міністерств.

      "І ми дуже детально обговоримо нашу взаємодію в консульській сфері. Є багато відкритих питань, деякі з них технічні, а деякі, хто бачив це відео, зовсім не є технічними. Порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини і українське законодавство на території України ми не дамо", – сказав Клімкін.

      Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають їй на вірність.

      4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА УГОРЩИНОЮ: ХРОНІКА
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Угорщина Павло Клімкін Скандал з угорськими паспортами
      Джерело: 24 Канал
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