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      Климкин встретился с главой МИД Венгрии: известны результаты разговора

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      Украина и Венгрия договорились о консультациях в Будапеште
      Украина и Венгрия договорились о консультациях в Будапеште / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о консультации в Будапеште.

      Об этом сообщает "Европейская правда".

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      Так, Украина и Венгрия проведут консульские консультации для урегулирования конфликтных ситуаций, в частности вопрос с незаконной выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

      Мы договорились о комплексных консульских консультациях, они пройдут в Будапеште. Мы сейчас определяем дату,
      – сказал Климкин.

      Он также отметил, что украинскую делегацию будет возглавлять директор консульского департамента МИД Украины. Кроме того, в нее войдут представители других министерств.

      "И мы очень подробно обсудим наше взаимодействие в консульской сфере. Есть много открытых вопросов, некоторые из них технические, а некоторые, кто видел это видео, вовсе не являются техническими. Нарушать Венскую конвенцию о консульских отношениях и украинское законодательство на территории Украины мы не дадим", – сказал Климкин.

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают на верность ей.
      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ВЕНГРИЕЙ: ХРОНИКА​
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Скандал з угорськими паспортами Венгрия
      Источник: 24 Канал
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