Климкин встретился с главой МИД Венгрии: известны результаты разговора

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о консультации в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Так, Украина и Венгрия проведут консульские консультации для урегулирования конфликтных ситуаций, в частности вопрос с незаконной выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

Мы договорились о комплексных консульских консультациях, они пройдут в Будапеште. Мы сейчас определяем дату,

– сказал Климкин.

Он также отметил, что украинскую делегацию будет возглавлять директор консульского департамента МИД Украины. Кроме того, в нее войдут представители других министерств.

"И мы очень подробно обсудим наше взаимодействие в консульской сфере. Есть много открытых вопросов, некоторые из них технические, а некоторые, кто видел это видео, вовсе не являются техническими. Нарушать Венскую конвенцию о консульских отношениях и украинское законодательство на территории Украины мы не дадим", – сказал Климкин.

Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают на верность ей.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.