Климкин возмущенно отреагировал на билборды о "сепаратистах" на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что появление на Закарпатье билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" и фотоснимками лидеров венгерского меньшинства, является провокацией.

Об этом министр написал в Twitter.

24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

Еще только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит,

– говорится в сообщении Климкина.

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Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.

К слову, накануне Павел Климкин заявил, что попытки России использовать ситуацию на Закарпатье являются фундаментально опасными не только для Украины и Венгрии, но и для всей Европы.