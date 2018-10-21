Климкин возмущенно отреагировал на билборды о "сепаратистах" на Закарпатье
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что появление на Закарпатье билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" и фотоснимками лидеров венгерского меньшинства, является провокацией.
Об этом министр написал в Twitter.
24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.
Еще только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит,
– говорится в сообщении Климкина.
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К слову, накануне Павел Климкин заявил, что попытки России использовать ситуацию на Закарпатье являются фундаментально опасными не только для Украины и Венгрии, но и для всей Европы.