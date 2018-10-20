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      На Закарпатье развесили провокационные билборды о сепаратизме

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      Билборды на Закарпатье
      Билборды на Закарпатье / Фото из соцсетей

      В Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

      Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "Укринформ".

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      Он назвал это провокацией и сообщил, что правоохранители разыскивают, кто из местных жителей мог выполнить такой заказ.

      "Почерк очень похож на те провокации, которые уже возникали на Закарпатье с раскруткой "венгерской темы" – когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей", – сказал Галас.

      По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких бордов.

      На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

      Напомним, между Украиной и Венгрией разгорелся скандал после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают на верность ей.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и подчеркнула, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

       

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Венгрия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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