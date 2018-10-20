На Закарпатье развесили провокационные билборды о сепаратизме

В Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "Укринформ".

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Он назвал это провокацией и сообщил, что правоохранители разыскивают, кто из местных жителей мог выполнить такой заказ.

"Почерк очень похож на те провокации, которые уже возникали на Закарпатье с раскруткой "венгерской темы" – когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей", – сказал Галас.

По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких бордов.

На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

Напомним, между Украиной и Венгрией разгорелся скандал после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают на верность ей.



4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и подчеркнула, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.