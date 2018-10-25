Венгрия предложила Украине соглашение о защите нацменьшинств: что она предусматривает

Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с Павлом Климкиниы в Варшаве.

Глава венгерского МИД отметил, что между странами необходимо восстановить доверие.

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Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье. А еще этническим общинам должны гарантировать свободное пользование родным языком в сфере религии, культуры, образования и государственного управления.

В Киеве говорят: изучат предложение Будапешта. Вероятно, что венгерская и украинская стороны обсудят детали этого предложения на следующей встрече в Милане, которая запланирована на 7 декабря.

Напомним, на своей встрече представители Украины и Венгрии договорились, что страны проведут консульские консультации для урегулирования конфликтных ситуаций, в частности вопроса с незаконной выдачей венгерских паспортов в Закарпатье.