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      Влияет ли Россия на взаимоотношения Украины и Венгрии: ответ Сийярто

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      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не стал комментировать влияние РФ на украинско-венгерские отношения
      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не стал комментировать влияние РФ на украинско-венгерские отношения / 888

      Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что оценка влияния России на украинско-венгерские взаимоотношения не входит в его полномочия.

      Такое заявление он сделал во время Варшавского форума по безопасности, передает Укринформ.

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      "Относительно влияния России на ухудшение украинско-венгерских взаимоотношений, то я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка – правда это или нет, не входит в мои полномочия. Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому", – отметил дипломат.

      Напомним, недавно разгорелся скандал между Украиной и Венгрией после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегове Закарпатской области "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула.


      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ВЕНГРИЕЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Венгрия
      Источник: 24 Канал
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