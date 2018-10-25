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      Чи впливає Росія на взаємини України та Угорщини: відповідь Сійярто

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      Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто не став коментувати вплив РФ на українсько-угорські взаємини
      Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто не став коментувати вплив РФ на українсько-угорські взаємини / 888

      Голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що оцінка щодо впливу Росії на українсько-угорські взаємини не входить до його повноважень.

      Таку заяву він зробив під час Варшавського безпекового форуму, передає Укрінформ.

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      "Щодо впливу Росії на погіршення українсько-угорських взаємин, то я чув про це від представників української влади. Однак, оцінка – правда це чи ні, не входить до моїх повноважень. Вони наполягають на російському впливі в Україні, відтак завданням української влади є протидія цьому", – зауважив дипломат.

      Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал між Україною та Угорщиною після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові Закарпатської області "персоною нон ґрата"(небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт, зі свого боку, заявив про вислання українського консула.

      як розгортаються взаємини між україною та угорщиною: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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