Скандал із угорськими паспортами: Україна створить нову "транскордонну" посаду

Наступного тижня Угорщина змінить назву посади угорського урядового "уповноваженого із Закарпаття". Згодом у Міністерстві закордонних справ України запровадять схожу посаду.

Про це йдеться на сторінці МЗС України у Twitter.

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24 канал писав, що у середу, 24 жовтня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про консультації у Будапешті.

Так, рішення Будапешта про перейменування посади "уповноваженого" опублікують наступного тижня у відповідних угорських джерелах.

Ми домовилися, що після зміни назви та його публікації ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім відповідну, але посаду, що покриватиме транскордонне співробітництво,

– сказав Клімкін.

Голова МЗС також зазначив, що питання взаємодії між Україною та Угорщиною обговорюватимуться на зустрічі з іншими міністерствами. Окрім того, у межах діалогу сторони обговорять питання української громади в Угорщині.

Після переговорів з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто @PavloKlimkin поспілкувався з представниками українських ЗМІ.



Про що ми домовились з угорською стороною? ️



️ Повне відео: https://t.co/YyoL4ORR9o pic.twitter.com/uw8FyKpKv2 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають на їй на вірність.



4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.