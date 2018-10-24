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      Скандал із угорськими паспортами: Україна створить нову "транскордонну" посаду

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      Україна створить нову "транскордонну" посаду через конфлікт із Угорщиною
      Україна створить нову "транскордонну" посаду через конфлікт із Угорщиною / Фото з відкритих джерел

      Наступного тижня Угорщина змінить назву посади угорського урядового "уповноваженого із Закарпаття". Згодом у Міністерстві закордонних справ України запровадять схожу посаду.

      Про це йдеться на сторінці МЗС України у Twitter. 

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      24 канал писав, що у середу, 24 жовтня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто на полях Варшавського безпекового форуму. Під час зустрічі представники України і Угорщини домовилися про консультації у Будапешті.

      Так, рішення Будапешта про перейменування посади "уповноваженого" опублікують наступного тижня у відповідних угорських джерелах.

      Ми домовилися, що після зміни назви та його публікації ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім відповідну, але посаду, що покриватиме транскордонне співробітництво,
      – сказав Клімкін.

      Голова МЗС також зазначив, що питання взаємодії між Україною та Угорщиною обговорюватимуться на зустрічі з іншими міністерствами. Окрім того, у межах діалогу сторони обговорять питання української громади в Угорщині. 

      Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають на їй на вірність.

      4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА УГОРЩИНОЮ: ХРОНІКА
      Теги: Новини політики Новини України МЗС України Угорщина Павло Клімкін Скандал з угорськими паспортами
      Джерело: 24 Канал
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