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      "Терор стане частиною життя": Угорщина звинуватила ЄС в імперських планах

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      Брюссель перетворює ЄС на імперію, – прем'єр-міністр Угорщини
      Брюссель перетворює ЄС на імперію, – прем'єр-міністр Угорщини / Фото з відкритих джерел

      Лідери Європейського союзу хочуть створити "європейську імперію" для підпорядкування окремих націй. Саме тому вони навмисне не зупинили масову міграцію на континент.

      Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Associated Press.

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      Угорський політик у своїй промові під час відзначення антирадянського угорського повстання 1956 року закликав виборців підтримати "культуру патріотизму" на наступних виборах до Європейсього парламенту. Вони заплановані на 2019 рік.

      Також Орбан закликав виборців відмовитися від глобалізму.

      Вибори в Європарламент у травні вирішать, в якому напрямку попрямує фургон Європи. Ми повинні відкинути ідеологію глобалізму і підтримати замість цього культуру патріотизму,
      – сказав він.

      За словами Орбана, "автохтонні європейці" стануть меншиною на континенті, якщо імміграція до Європи продовжиться. Політик вважає, що тоді "терор стане частиною життя у великих містах".

      "Ті, хто хоче виліпити європейську імперію з Європейського союзу,усі без винятку є прихильниками імміграції. Вони свідомо не використали свою величезну військову та поліцейську міць, вони свідомо не захистили Європу від масового напливу мігрантів", – наголосив він.

      До слова, політична партія "Фідес" Орбана веде жорстку антиімміграційну політику із 2015 року. Саме антиімміграційна позиція допомогла його політичній силі втретє отримати більшість у парламенті на виборах.

      Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вибори до Європарламенту 2019 року будуть вирішальним моментом для врегулювання міграційної проблеми Європейського союзу.

      Теги: Новини політики Угорщина Євросоюз біженці
      Джерело: 24 Канал
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