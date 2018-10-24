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      "Террор станет частью жизни": Венгрия обвинила ЕС в имперских планах

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      Брюссель превращает ЕС в империю, – премьер-министр Венгрии
      Брюссель превращает ЕС в империю, – премьер-министр Венгрии / Фото из открытых источников

      Лидеры Европейского союза хотят создать "европейскую империю" для подчинения отдельных наций. Именно поэтому они умышленно не остановили массовую миграцию на континент.

      Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Associated Press.

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      Венгерский политик в своей речи во время празднования антисоветского венгерского восстания 1956 года призывал избирателей поддержать "культуру патриотизма" на следующих выборах в европейский парламент. Они запланированы на 2019 год.

      Также Орбан призвал избирателей отказаться от глобализма.

      Выборы в Европарламент в мае решат, в каком направлении отправится фургон Европы. Мы должны отбросить идеологию глобализма и поддержать вместо этого культуру патриотизма,
      – сказал он.

      По словам Орбана, "автохтонные европейцы" станут меньшинством на континенте, если иммиграция в Европу продолжится. Политик считает, что тогда "террор станет частью жизни в больших городах".

      "Те, кто хочет вылепить европейскую империю из Европейского союза, все без исключения являются сторонниками иммиграции. Они сознательно не использовали свою огромную военную и полицейскую мощь, они сознательно не защитили Европу от массового наплыва мигрантов", – подчеркнул он.

      К слову, политическая партия "Фидес" Орбана ведет жесткую антииммиграционного политику с 2015 года. Именно антииммиграционная позиция помогла его политической силе в третий раз получить большинство в парламенте на выборах.

      Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент 2019 года будут решающим моментом для урегулирования миграционной проблемы Европейского союза.

      Теги: Новости политики беженцы Евросоюз Венгрия
      Источник: 24 Канал
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