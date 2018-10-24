"Террор станет частью жизни": Венгрия обвинила ЕС в имперских планах

Лидеры Европейского союза хотят создать "европейскую империю" для подчинения отдельных наций. Именно поэтому они умышленно не остановили массовую миграцию на континент.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Associated Press.

Читайте также: Венгрия дальше выдает украинском свои паспорта, – СМИ

Венгерский политик в своей речи во время празднования антисоветского венгерского восстания 1956 года призывал избирателей поддержать "культуру патриотизма" на следующих выборах в европейский парламент. Они запланированы на 2019 год.

Также Орбан призвал избирателей отказаться от глобализма.

Выборы в Европарламент в мае решат, в каком направлении отправится фургон Европы. Мы должны отбросить идеологию глобализма и поддержать вместо этого культуру патриотизма,

– сказал он.

По словам Орбана, "автохтонные европейцы" станут меньшинством на континенте, если иммиграция в Европу продолжится. Политик считает, что тогда "террор станет частью жизни в больших городах".

"Те, кто хочет вылепить европейскую империю из Европейского союза, все без исключения являются сторонниками иммиграции. Они сознательно не использовали свою огромную военную и полицейскую мощь, они сознательно не защитили Европу от массового наплыва мигрантов", – подчеркнул он.

К слову, политическая партия "Фидес" Орбана ведет жесткую антииммиграционного политику с 2015 года. Именно антииммиграционная позиция помогла его политической силе в третий раз получить большинство в парламенте на выборах.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент 2019 года будут решающим моментом для урегулирования миграционной проблемы Европейского союза.