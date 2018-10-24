Скандал с венгерскими паспортами: Украина создаст новую "трансграничную" должность

На следующей неделе Венгрия изменит название должности венгерского правительственного "уполномоченного из Закарпатья". Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины введут похожую должность.

Об этом говорится на странице МИД Украины в Twitter.

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24 канал писал, что в среду, 24 октября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Варшавского форума по безопасности. Во время встречи представители Украины и Венгрии договорились о консультации в Будапеште.

Так, решение Будапешта о переименовании должности "уполномоченного" опубликуют на следующей неделе в соответствующих венгерских источниках.

Мы договорились, что после смены названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем подходящую, но должность, что будет покрывать трансграничное сотрудничество,

– сказал Климкин.

Глава МИД также отметил, что вопросы взаимодействия между Украиной и Венгрией будут обсуждаться на встрече с другими министерствами. Кроме того, в рамках диалога стороны обсудят вопросы украинской общины в Венгрии.

Після переговорів з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто @PavloKlimkin поспілкувався з представниками українських ЗМІ.



Про що ми домовились з угорською стороною? ️



️ Повне відео: https://t.co/YyoL4ORR9o pic.twitter.com/uw8FyKpKv2 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 24 жовтня 2018 р.

Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.



4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.