Венгерский паспорт больше невозможно получить на территории Украины

Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет "Украинская Правда".

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На прошлой неделе в Киеве прошли украинско-венгерские консульские консультации, а 6 декабря в Милане состоялась встреча глав МИД. Министр подтвердил, что на этих встречах Венгрия официально согласилась на прекращение предыдущей паспортной практики.

Венгры говорят, что не выдают сейчас паспортов. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось,

– добавил Павел Климкин.

Министр добавил, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется, и процедура может быть продлена за границей Украины.

Я к сожалению не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья у себя, в Венгрии, – на венгерской территории мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа – что в своих консульствах на нашей территории они по определению не могут этого делать,

– пояснил министр.

Более того, глава МИД сообщил, что Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но ответа не получила.

В чем заключается скандал с венгерскими паспортами?

В сентябре 2018 года стало известно о том, что гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. В сеть попало видео, на котором снято как жители Берегово получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Также новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти. Это вызвало дипломатический скандал. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины.