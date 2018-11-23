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      Климкин: мы не дискутируем с венгерской стороной о том, как толковать украинские законы

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      Климкин заявил, что не будет обсуждать с Венгрией толкование законов Украины
      Климкин заявил, что не будет обсуждать с Венгрией толкование законов Украины / Фото из открытых сетей

      Павел Климкин заявил, что не будет дискутировать о толковании украинских законов с венгерской стороной. Зато анонсировал консульские консультации Украина-Венгрия 28 ноября в Киеве.

      Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

      Читайте также: "Не противоречит украинским законам": Сийярто о скандале с венгерскими паспортами на Закарпатье

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что собирается обсудить вопрос выдачи венгерских паспортов гражданам Украины на общих консульских консультациях 28 ноября.

      Мы не дискутируем с венгерской стороной как должны толковаться украинские законы на украинской территории,
      – написал Климкин.

      22 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что выдача венгерских паспортов в Берегово не нарушает законы Украины. Но выразил удивление, почему вообще возник этот скандал.

      В чем состоит скандал с венгерскими паспортами? В сентябре 2018 года стало известно о том, что гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. В сеть попало видео, на котором снято как жители Берегово получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Также новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти. Это вызвало дипломатический скандал. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Скандал з угорськими паспортами Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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